Insigne mastica ancora amaro | Il mancato rosso a Pjanic contro l’Inter? Era una cosa evidente non fatemi andare oltre! Sul mio futuro vi dico questo

Inter News 24 L’ex attaccante e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne mastica ancora amaro ripensando allo scudetto perso contro la Juve nel 2018. Ospite del format “Viva el Futbol”, Lorenzo Insigne ha riavvolto il nastro dei ricordi fino al 2018, anno del vibrante duello Scudetto tra il Napoli guidato da Maurizio Sarri e la Juventus. L’ex capitano azzurro ha commentato con amarezza l’episodio chiave di quella stagione: la mancata espulsione del centrocampista bianconero Miralem Pjanic per il fallo su Rafinha durante la decisiva sfida contro i nerazzurri a San Siro. Secondo l’attaccante, quel cartellino rosso mancato nella gara persa dalla Beneamata fu un errore evidente che penalizzò psicologicamente il gruppo partenopeo, crollato il giorno successivo a Firenze sotto i colpi dell’allora viola Giovanni Simeone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Insigne mastica ancora amaro: «Il mancato rosso a Pjanic contro l’Inter? Era una cosa evidente, non fatemi andare oltre! Sul mio futuro vi dico questo»

