Elezioni provinciali Morra | Il Pd si confermerà ancora una volta primo partito
Il Partito Democratico si appresta a riconfermarsi come primo partito nella Provincia di Salerno anche nelle prossime elezioni provinciali dell’11 gennaio, secondo le dichiarazioni di Morra. La sfida elettorale si inserisce in un contesto di consolidamento del ruolo del PD sul territorio, con l’obiettivo di mantenere la propria leadership politica a livello provinciale.
“Il Partito Democratico, anche alle prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio, si confermerà la prima forza politica della Provincia di Salerno. E, per i prossimi due anni, all’interno del Consiglio Provinciale, porteremo la nostra esperienza di Sindaci ed amministratori del territorio". A. Salernotoday.it
Provinciali 2023, Morra (Pd): Bene rielezione, ora guardiamo al futuro dei territori
Elezioni provinciali, Morra: “Il Pd si confermerà ancora una volta primo partito” - Le parole del capogruppo del Pd a Palazzo Sant’Agostino Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente dell’Anci Campania ... salernotoday.it
Elezioni provinciali 2026, il centrosinistra prepara le liste: i primi nomi - Dovrebbero essere almeno tre le liste in campo, per le prossime elezioni Provinciali di Salerno, all’interno dell’area del centrosinistra: Partito Democratico, A Testa Alta (la lista dei deluchiani) ... salernotoday.it
Salerno, elezioni provinciali: centrodestra unito. FI, Lega e Noi Moderati con lista unica - facebook.com facebook