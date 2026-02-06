Ghali ha pubblicato a sorpresa Basta prima della cerimonia d' apertura delle Olimpiadi

Da vanityfair.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Ghali ha rilasciato a sorpresa il brano Basta, poco prima dell’inizio delle Olimpiadi. La scelta di pubblicarlo ora ha acceso polemiche e discussioni sulla sua partecipazione all’evento. Molti si chiedono se questa mossa possa influenzare il suo ruolo in questa manifestazione internazionale. Nel frattempo, il cantante si mantiene in silenzio, mentre i fan e gli oppositori si dividono sulle sue intenzioni.

La canzone compare senza annunci. Il ritornello chiarisce subito il tono: «Basta, basta», ripetuto come un richiamo secco, quasi uno slogan. È una parola che torna, e che sembra voler fermare qualcosa che si è accumulato nel tempo. Nel testo Ghali mette in fila immagini di pressione e saturazione. «Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza», racconta un senso di emergenza. Più avanti, tra ironia e autoaffermazione, arriva una rivendicazione di spazio e presenza: «Hall of fame è la mia residenza. Mi muovo come un presidente». Il brano esce dopo giorni di polemiche legate alla partecipazione di Ghali alla cerimonia olimpica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ghali ha pubblicato a sorpresa basta prima della cerimonia d apertura delle olimpiadi

© Vanityfair.it - Ghali ha pubblicato a sorpresa Basta, prima della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi

Approfondimenti su Ghali Olimpiadi

Ghali canta alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: la scelta fa discutere

Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Anche Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: sarà sul palco in una "veste inedita"

Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Video Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Ultime notizie su Ghali Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026: scoppiano le polemiche per la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura; Ghali sul palco della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il post polemico: È tutto un gran teatro; Ghali e la poesia sulla pace: il post sui social prima delle Olimpiadi; Milano Cortina, dopo le polemiche Ghali pubblica a sorpresa il nuovo singolo ‘Basta’.

ghali ha pubblicato aGhali dice ‘Basta’: ecco l’inedito pubblicato poche ore prima della cerimonia di apertura delle OlimpiadiChi si aspettava un pezzo politico è stato spiazzato. Basta, free tutti i maranza canta il rapper sulla base arabeggiante della canzone già presentata in concerto. Finora ho soffocato le mie radici ... rollingstone.it

ghali ha pubblicato aGhali pubblica a sorpresa il nuovo brano BastaA sorpresa, Ghali ha pubblicato questa notte tra il 5 e 6 febbraio Basta, uno dei brani anticipati lo scorso settembre al Gran Teatro di Fiera Milano Live. Il pezzo porta la firma stilistica più ric ... 9colonne.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.