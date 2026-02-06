Ghali ha pubblicato a sorpresa Basta prima della cerimonia d' apertura delle Olimpiadi

Questa mattina Ghali ha rilasciato a sorpresa il brano Basta, poco prima dell’inizio delle Olimpiadi. La scelta di pubblicarlo ora ha acceso polemiche e discussioni sulla sua partecipazione all’evento. Molti si chiedono se questa mossa possa influenzare il suo ruolo in questa manifestazione internazionale. Nel frattempo, il cantante si mantiene in silenzio, mentre i fan e gli oppositori si dividono sulle sue intenzioni.

La canzone compare senza annunci. Il ritornello chiarisce subito il tono: «Basta, basta», ripetuto come un richiamo secco, quasi uno slogan. È una parola che torna, e che sembra voler fermare qualcosa che si è accumulato nel tempo. Nel testo Ghali mette in fila immagini di pressione e saturazione. «Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza», racconta un senso di emergenza. Più avanti, tra ironia e autoaffermazione, arriva una rivendicazione di spazio e presenza: «Hall of fame è la mia residenza. Mi muovo come un presidente». Il brano esce dopo giorni di polemiche legate alla partecipazione di Ghali alla cerimonia olimpica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ghali ha pubblicato a sorpresa Basta, prima della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Approfondimenti su Ghali Olimpiadi Ghali canta alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: la scelta fa discutere Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina. Anche Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: sarà sul palco in una "veste inedita" Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Ultime notizie su Ghali Olimpiadi Argomenti discussi: Olimpiadi 2026: scoppiano le polemiche per la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura; Ghali sul palco della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il post polemico: È tutto un gran teatro; Ghali e la poesia sulla pace: il post sui social prima delle Olimpiadi; Milano Cortina, dopo le polemiche Ghali pubblica a sorpresa il nuovo singolo ‘Basta’. Ghali dice ‘Basta’: ecco l’inedito pubblicato poche ore prima della cerimonia di apertura delle OlimpiadiChi si aspettava un pezzo politico è stato spiazzato. Basta, free tutti i maranza canta il rapper sulla base arabeggiante della canzone già presentata in concerto. Finora ho soffocato le mie radici ... rollingstone.it Ghali pubblica a sorpresa il nuovo brano BastaA sorpresa, Ghali ha pubblicato questa notte tra il 5 e 6 febbraio Basta, uno dei brani anticipati lo scorso settembre al Gran Teatro di Fiera Milano Live. Il pezzo porta la firma stilistica più ric ... 9colonne.it A sorpresa, Ghali questa notte ha pubblicato “BASTA”, uno dei brani spoilerati lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live. L’ha fatto usando la sua cifra più riconoscibile: l’urgenza. Un pezzo costruito come un flusso continuo, in cui la ripetizione os facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.