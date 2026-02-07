Dalla figlia di Mattarella che in realtà è la presidente del Cio al silenzio su Ghali | quante gaffe nella telecronaca Rai delle Olimpiadi

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la telecronaca della Rai ha fatto parlare di sé per diverse gaffe. Tra errori di battuta e imprecisioni, gli spettatori hanno notato come siano sfuggite alcune cose evidenti, come il silenzio su Ghali e la confusione sui ruoli della figlia di Mattarella, che in realtà è la presidente del Cio. La diretta ha evidenziato alcune lacune e imprecisioni nel racconto, lasciando più di un commentatore perplesso.

Se la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stata definita da più parti «memorabile», lo stesso, ma per motivi diversi, si può dire anche della telecronaca Rai. La copertura dell'evento era stata affidata ad Auro Bulbarelli, volto ben noto del servizio pubblico, che però è incappato in una gaffe imperdonabile. Pochi giorni prima dell'evento, ha anticipato in conferenza stampa l'ingresso a sorpresa di Sergio Mattarella a San Siro, spingendo la Rai a togliergli la telecronaca. A prendere il suo posto è stato Paolo Petrecca, contestato direttore di RaiSport, che con le numerose gaffe fatte nel corso dell'evento è riuscito a superare – e di parecchio – il suo collega.

