Terribile schianto all’alba in Italia è tragedia | Strada chiusa per ore

Da tvzap.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba, in provincia di Brescia, un incidente si è rivelato devastante. Un’auto e un camion si sono scontrati violentemente, lasciando il tratto coinvolto chiuso per ore. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, ma le operazioni di soccorso sono durate a lungo. La strada è rimasta bloccata fino a stamattina, mentre si cercano di chiarire le cause dello scontro.

All’alba, quando la provincia lombarda scorre ancora nel silenzio interrotto solo dai primi veicoli in transito, la cronaca torna a farsi improvvisamente drammatica. Un impatto violento, una strada strategica bloccata, i soccorsi al lavoro mentre il cielo inizia appena a schiarire. È uno di quegli incidenti che trasformano un tratto di asfalto in un luogo di dolore e attesa, lasciando dietro di sé interrogativi e una vita spezzata. Incidente tra auto e camion: lo schianto all’alba. Il grave incidente si è verificato poco prima delle 5 del mattino di domenica 8 febbraio, intorno alle 4.50. Lungo la strada provinciale un’ auto e un camion si sarebbero scontrati violentemente per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

