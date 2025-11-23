Volley Serie DM | San Vito espugna Castellana al tie break

Brindisireport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - La sfida tra Materdomini Castellana e Scuola Pallavolo San Vito di sabato 22 novembre regala spettacolo ed equilibrio, con le due squadre protagoniste di una gara intensa che si decide soltanto al tie-break (14-25, 25-21, 25-20, 19-25, 12-15). A conquistare il successo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

volley serie dm san vito espugna castellana al tie break

