Volley Serie DM | San Vito espugna Castellana al tie break
SAN VITO DEI NORMANNI - La sfida tra Materdomini Castellana e Scuola Pallavolo San Vito di sabato 22 novembre regala spettacolo ed equilibrio, con le due squadre protagoniste di una gara intensa che si decide soltanto al tie-break (14-25, 25-21, 25-20, 19-25, 12-15). A conquistare il successo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
