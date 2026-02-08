Castellana Grotte-Terni Volley Academy 3-2 reazione d’orgoglio e punto pesantissimo per i rossoverdi

Il Terni Volley Academy centra un punto pesante contro Castellana Grotte, la seconda in classifica. I rossoverdi hanno reagito con orgoglio e sono riusciti a vincere al quinto set, portando a casa un risultato che vale più di una vittoria normale. La partita è stata combattuta fino all’ultimo punto, e alla fine il team di Terni ha dimostrato di non arrendersi facilmente.

Un punto pesantissimo per il Terni Volley Academy, ottenuto al cospetto della vicecapolista del girone Castellana Grotte. I ragazzi di coach Camardese, al debutto in panchina come primo allenatore, cedono soltanto al tie break dopo aver rimontato due set. Si riapre la corsa salvezza poiché la formazione del Galatone è stata superata 3-0 ed ora è distante due punti dai rossoverdi. CASTELLANA GROTTE: Reale, Pasquali 4, Guadagnini, Santostasi, Pavani, Cappadona 3, Chiapello 12, Barretta 1, Picchi 1, Brucini 10, Orlando 9, Casaro 8, Iervolino 26 TERNI VOLLEY ACADEMY: Troiani, Trappetti, Broccatelli, Picardo 10, Martinez 23, Biasotto 4, Ciupa 13, Caporossi 16, Hristov, Bontempo, Mugnolo 1, Catinelli 5

