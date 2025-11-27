Playground per giocare a basket e nuova illuminazione restyling al parco Spina Verde

Prosegue l'iter progettuale finalizzato alla riqualificazione del "Parco Spina Verde" di Miramare con l'affidamento alla società Anthea. L'investimento complessivo previsto per l'intervento ammonta a 125 mila euro e riguarda il progetto di riqualificazione e sicurezza urbana di questa importante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

playground per giocare a basket e nuova illuminazione restyling al parco spina verde

© Riminitoday.it - Playground per giocare a basket e nuova illuminazione, restyling al parco Spina Verde

