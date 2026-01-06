A Terni prende il via la 42ª edizione della tradizionale

Nuova edizione, la 42°, della tradizionale “Corsa della Befana”, organizzata dalla Amatori Podistica Terni. Dalle ore 10 i partecipanti sono partiti da piazza Europa, sfidando il freddo e le condizioni meteorologiche, per l'evento ludico-motorio. . 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, al via la quarantaduesima edizione della tradizionale "Corsa della Befana" GALLERIA FOTOGRAFICA E VIDEO

Terni, la Corsa della Befana: “Occasione di festa e socialità pensata per avvicinare allo sport grandi e piccini”; Terni la Corsa della Befana | Occasione di festa e socialità pensata per avvicinare allo sport grandi e piccini.

Iniziativa di inizio 2026 organizzata dall'Amatori Podistica Terni - facebook.com facebook