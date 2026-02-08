Terni la presentazione del lavoro della prima commissione consiliare | Trenta mesi di verifiche e approfondimenti che hanno portato benefici alla città

La prima commissione consiliare di Terni ha fatto il punto sui tre anni di lavori. Venerdì 6 febbraio, i membri hanno presentato i risultati delle verifiche e degli approfondimenti fatti finora. Dopo 30 mesi, la commissione dice di aver portato benefici concreti alla città.

Nella giornata di venerdì 6 febbraio la prima commissione consiliare del Comune di Terni ha svolto una conferenza stampa per fare il punto sulle attività svolte nei primi 30 mesi di lavoro. Per il presidente Andrea Sterlini: “La commissione ha svolto un intenso lavoro di analisi e approfondimenti degli interventi, attraverso audizioni e sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento su edifici, impianti sportivi, manutenzioni stradali, viabilità e mobilità, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dai comitati, dai quartieri e dai residenti. Abbiamo svolto un grande lavoro di verifica, approfondimenti, di raccordo tra l'attività dell'amministrazione comunale e tutti i quartieri di Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Terni Commissione

Il Consiglio regionale della Calabria ha insediato la sesta commissione consiliare, che si occupa di agricoltura, forestazione, attività produttive, risorse naturali, aree interne, minoranze linguistiche, sport e politiche giovanili.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Terni Commissione

Argomenti discussi: San Valentino. Presentato a Terni il programma della festa; Terni: ecco ‘Il volo del canarino’ di Franco Casadidio. Sabato la presentazione; Studio sulle cinque aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale; Alla libreria Ubik Alterocca di Terni la presentazione di Nel corpo di me.

Riunione a Terni della Terza commissione sul nuovo ospedaleLa Terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Luca Simonetti, si è riunita a Terni per la presentazione dello studio sulle Aree idonee alla localizzazione del nuovo osped ... ansa.it

Montecchio, il 16 febbraio la presentazione del nuovo servizio di TelesoccorsoNewTuscia – TERNI – Sarà presentato lunedì 16 febbraio alle 17.30 il nuovo servizio di Telesoccorso Più sicuri…insieme, promosso dal Comune di Montecchio in collaborazione con l’associazione di vol ... newtuscia.it

Turismo Slow: Molto più di una tendenza, è la nuova dimensione dell'economia turistica. Oggi a Terni, in occasione della presentazione di Terre Arnolfe Trail abbiamo vissuto una masterclass intensa e concreta. Il tema condiviso Come rendere l’Umbria una facebook

#Terni “Studio sulle cinque aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale”. Audizione della Terza commissione per la presentazione del documento tecnico. Presenti la presidente Proietti, l’assessore De Rebotti e i capigruppo comunali consiglio.region x.com