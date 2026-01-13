Investimenti sugli spazi pubblici mantenendo l’equilibrio dei conti

Il comune di Galliera conferma, per il settimo anno consecutivo, l’approvazione puntuale del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione. Questi strumenti delineano le priorità dell’amministrazione, tra cui gli investimenti negli spazi pubblici e il mantenimento dell’equilibrio finanziario. La gestione trasparente e pianificata mira a garantire un futuro sostenibile per il territorio, in linea con le esigenze della comunità e delle risorse disponibili.

Per il settimo anno consecutivo Galliera approva entro i termini di legge, incassando peraltro l'astensione e non il voto contrario del gruppo di minoranza, il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione: "Strumenti che riflettono in modo chiaro le priorità condivise dall'amministrazione comunale e tracciano una rotta precisa per il futuro del territorio", dichiarano soddisfatti il sindaco Stefano Zanni e l'assessore a Bilancio e Personale Diego Baccilieri. "Il bilancio prevede investimenti su scuola, impianti sportivi, patrimonio storico-culturale e riqualificazione degli spazi pubblici, affiancati da un'attenzione concreta alle famiglie e da misure di sostegno alle attività commerciali.

