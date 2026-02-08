Termoli torna a respirare. Dopo aver cancellato la Gigafactory, l’azienda di Antonio Filosa si impegna a rivedere le sue strategie. La decisione arriva in un momento difficile per Stellantis, che venerdì ha perso il 25% della sua capitalizzazione in Borsa, a causa di un allarme sugli utili. Tavares si prepara a svelare il nuovo piano industriale il 21 maggio, lasciando tutti in attesa di scelte che potrebbero cambiare il futuro dell’azienda.

Il ribaltone deciso da Antonio Filosa, rispetto alle strategie deleterie del “tutto elettrico” - ammonta a 22,2 miliardi di oneri il conto da pagare per Stellantis che venerdì in Borsa ha lanciato un allarme utili e bruciato il 25% della propria capitalizzazione - dell’ex ceo Carlos Tavares, sarebbe solo un assaggio di quello che il capo di Stellantis ha in serbo per il prossimo 21 maggio, quando presenterà il nuovo piano industriale. A poche ore dall’annuncio del “reset” di Stellantis e dalla brusca inversione di marcia (tutto sbagliato e tutto da rifare, il senso del Filosa-pensiero), ecco la notizia, anche se data ormai per scontata, che salta il progetto di Acc (joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies) sulla Gigafactory prevista nel sito di Termoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Termoli riaccende i motori. Cancellata la Gigafactory

