Ztl senza varchi in città pedoni a rischio | raffica di multe su Corso Umberto I

A Brindisi, numerosi automobilisti sono stati multati nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio per aver attraversato la ZTL senza varchi su Corso Umberto I, tra piazza Della Vittoria e piazza Cairoli. La presenza di questa restrizione, priva di sistemi di controllo automatizzato, ha causato diverse infrazioni e sanzioni, evidenziando l'importanza di rispettare le normative locali per la sicurezza di pedoni e utenti della strada.

BRINDISI – È tornato a casa con quasi 90 euro di multa chi nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 2 gennaio, ha violato la Zona a traffico limitato istituita su Corso Umberto I a Brindisi nel tratto compreso tra piazza Della Vittoria e piazza Cairoli. Due pattuglie della Polizia locale, dalle 18. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

