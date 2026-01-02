Ztl senza varchi in città pedoni a rischio | raffica di multe su Corso Umberto I

A Brindisi, numerosi automobilisti sono stati multati nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio per aver attraversato la ZTL senza varchi su Corso Umberto I, tra piazza Della Vittoria e piazza Cairoli. La presenza di questa restrizione, priva di sistemi di controllo automatizzato, ha causato diverse infrazioni e sanzioni, evidenziando l'importanza di rispettare le normative locali per la sicurezza di pedoni e utenti della strada.

BRINDISI – È tornato a casa con quasi 90 euro di multa chi nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 2 gennaio, ha violato la Zona a traffico limitato istituita su Corso Umberto I a Brindisi nel tratto compreso tra piazza Della Vittoria e piazza Cairoli. Due pattuglie della Polizia locale, dalle 18. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ztl senza varchi in città, pedoni a rischio: raffica di multe su Corso Umberto I Leggi anche: Roma, la ZTL si allarga ancora: 71 varchi in più, ma il sistema di multe è in pausa Leggi anche: La mappa della Ztl. Dieci nuovi varchi: "Ma le multe solo dopo Natale" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ztl fascia verde, Roma a caccia di aziende per costruire i nuovi varchi - Roma è alla ricerca di tre operatori per realizzare, tra le altre, i nuovi varchi di accesso alla Ztl di Roma, compresa la futura "fascia verde". romatoday.it Ad Ascoli in funzione 3 varchi elettronici ma quasi nessuno ancora lo sa - Poi, dal 1° novembre, anche i tre nuovi varchi elettrinoci entreranno a regime e scatteranno le sanzioni per chi transiterà nella nuova Ztl senza permesso per ... corriereadriatico.it Ztl a Bari, nuovo parcheggio e varchi. Percorsi più sicuri per i turisti. Il progetto - Stop alla sosta selvaggia, alle doppie file davanti al Castello Svevo e ai turisti che fanno slalom tra le auto. quotidianodipuglia.it Ardea: sicurezza e varchi tecnologici contro la microcriminalità! Il Comune di Ardea accelera sul fronte della videosorveglianza. La Giunta Cremonini ha approvato un investimento di oltre 108 mila euro per potenziare la rete di controllo cittadina e risponde - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.