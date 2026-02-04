Allerta meteo in Sicilia | il presidente Musumeci annuncia misure urgenti per 9 comuni su 10 colpiti da rischio frane

Il maltempo continua a colpire duramente la Sicilia. Il presidente Nello Musumeci ha annunciato che, a causa delle intense piogge, sono state prese misure urgenti per quasi tutti i comuni dell’isola. Nove su dieci, infatti, sono a rischio frane o alluvioni. La situazione resta critica, con diversi centri già sotto pressione e altri ancora in allerta. La Regione si prepara a intervenire per mettere in sicurezza le zone più colpite.

Il maltempo ha scosso la Sicilia fino al midollo. Nove comuni su dieci, secondo l’ultimo aggiornamento del presidente della Regione, Nello Musumeci, sono a rischio frane o alluvioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito l’isola nei giorni scorsi. L’allarme è stato lanciato ufficialmente mercoledì 4 febbraio, durante l’informativa al Senato del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, che ha reso noto un quadro di emergenza che si sta rapidamente aggravando. A Palermo, dove la temperatura ha oscillato tra i 10 e i 14 gradi, con venti che hanno raggiunto i 4,6 nodi e una probabilità di pioggia stimata al 95%, le strade sono state invase da fiumi di acqua piovana, i tombini hanno ceduto sotto il peso dell’acqua, e in alcune zone, come Niscemi, il danno è stato così grave da innescare un dibattito politico che ha travalicato i confini regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governatore Musumeci ha annunciato che nella Sicilia quasi tutti i comuni sono a rischio frane.

Questa mattina il ministro Nello Musumeci ha affrontato in Senato i danni provocati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria.

