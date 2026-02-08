Oggi ricorre il 50esimo anniversario di Taxi Driver. Era l’8 febbraio 1976 quando il film di Martin Scorsese arrivò nelle sale americane, lasciando subito il segno. La pellicola si ispira a una storia vera di un attentato, che ha contribuito a rendere ancora più memorabile questa opera. Ancora oggi, il film è considerato uno dei capolavori del cinema americano.

Oggi Taxi Driver compie esattamente 50 anni. Era l’8 febbraio 1976 quando nelle sale americane arrivò quello che sarebbe diventato uno dei film più importanti della storia del cinema. Il capolavoro di Martin Scorsese con un giovane Robert De Niro non solo vinse la Palma d’oro a Cannes e ricevette quattro nomination agli Oscar (inclusa quella per Miglior film), ma trasformò De Niro in un’icona cult e definì per sempre il cinema moderno. Eppure dietro la storia di Travis Bickle, il tassista insonne che scivola lentamente verso la follia nella New York degli anni ’70, c’è una vicenda reale tanto inquietante quanto dimenticata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Taxi Driver e l'incredibile storia vera dell'attentato che lo ha ispirato

