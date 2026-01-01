Killers of the Flower Moon | la storia vera che ha ispirato il film con Leonardo DiCaprio

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese trae origine da una storia vera che ha insanguinato gli Stati Uniti negli anni '20. Ispirandosi all'omonimo libro di David Grann, Gli assassini della terra rossa, il regista newyorchese ha raccontato uno dei più oscuri capitoli della storia americana: il massacro degli indiani della tribù di Osage, in Oklahoma. La contea di Osage, dove oggi vive ancora la maggior parte degli Osage rimasti in vita, era un territorio molto ricco di petrolio. Una caratteristica che aveva attirato speculatori senza scrupoli desiderosi di sottrarre l'oro nero dalle mani dei legittimi proprietari.

