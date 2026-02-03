Ladispoli inaugurata in via Corrado Melone la terza area sportiva gratuita

Sabato 31 gennaio, a Ladispoli, è stata aperta una nuova area sportiva gratuita in via Corrado Melone. L’inaugurazione ha attirato tanti residenti, curiosi di scoprire il nuovo spazio dedicato allo sport all’aperto. La piazza si riempie di bambini, adulti e anziani che vogliono approfittare delle attrezzature moderne e gratuite. Le autorità hanno tagliato il nastro e hanno commentato l’importanza di offrire spazi pubblici per il benessere della comunità. La nuova area si aggiunge alle altre

Ladispoli, 3 febbraio 2026 – Una nuova area dedicata allo sport gratuito all'aria aperta è stata inaugurata sabato 31 gennaio in via Corrado Melone. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al primo cittadino, anche l'assessore ai lavori pubblici Marco Pierini e la delegata all'arte Felicia Caggianelli. L'intervento rappresenta la terza installazione sportiva realizzata in città, dopo quelle in via Firenze e sul lungomare Marina di Palo, con l'obiettivo dichiarato di garantire spazi accessibili per l'attività fisica quotidiana, in un contesto all'aperto e fruibile. Fierli: "Tre luoghi distinti per lo sport gratuito". Sabato 31 gennaio, in via Corrado Melone, è stata inaugurata la terza struttura sportiva all'aperto della città. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Alessandro Grando, il consigliere delegato ai rapporti con le federazioni sportive Stefano Fierli, l'assessore ai

