Prima Mengoni poi la lirica | la sannita Maria Rosaria incanta a The Voice Kids

Maria Rosaria, la giovane di Benevento, ha stupito i giudici di The Voice Kids. Prima ha cantato con passione, poi ha emozionato con una lirica. La sua voce ha conquistato il pubblico e i giudici, portandola in finale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Direttamente da Benevento, alla conquista dei giudici di The Voice Kids, fortunato programma del sabato sera di Rai1. Maria Rosaria arriva da Benevento, 12enne figlia di Alfredo e Rosanna. La passione per la musica, una voce che già incanta: prima 'Due vite' di Marco Mengoni poi il fuori programma da brividi con la lirica Carmen. Giudizio unanime: per Arisa, Nek e la Berté la volontà di portarla in squadra. Come le lusinghe di Clementino e Rocco Hunt che però non hanno potuto accaparrarsi le prestazioni del talento sannita. Con grande convinzione, Maria Rosaria continuerà la sua avventura in squadra con Arisa, la sua prima scelta.

