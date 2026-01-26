San Valentino a Manfredonia è sulle note del pianoforte di Christian Grifa

Il 14 febbraio a Manfredonia, presso la cornice suggestiva di ‘Le forme dell’amore’, Christian Grifa propone un concerto di pianoforte dedicato alla musica e alla letteratura d’amore. L’evento si svolge in un’atmosfera intima, con scena illuminata da candele led, offrendo un’esperienza raffinata e raccolta per celebrare questa ricorrenza. Un’occasione per ascoltare grandi compositori interpretati dal talento del pianista in un contesto sobrio e suggestivo.

Un pianoforte, la scena illuminata da candele led, la musica dei più grandi compositori di tutti i tempi per celebrare l’amore, tra pentagramma e letteratura: sono questi gli elementi de ‘Le forme dell’amore’, il concerto che vedrà protagonista il pianista Christian Grifa sabato 14 febbraio a partire dalle 20.30 a Villa Artemide in vicolo dei Noci 2 a San Salvatore (Manfredonia). “Nel giorno di San Valentino - spiegano gli organizzatori - la serata sarà incentrata su un programma musicale interamente dedicato all’amore, con temi universali e senza tempo: dall’amore tragico di Paolo e Francesca raccontato da Dante Alighieri, alla struggente storia di Odette e il Principe dal celebre balletto russo ‘Il Lago dei Cigni’, fino all’amore ambiguo e malinconico tra Fred e Holly nel romanzo di Truman Capote ‘Colazione da Tiffany’.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

