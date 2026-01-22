Stasera alle 18.30 a Palazzo Chigi, San Quirico d’Orcia, si tiene il recital conclusivo del progetto dedicato ai giovani talenti del pianoforte. L’evento, con ingresso a offerta, chiude la stagione concertistica nel sud senese e ha visto protagonisti otto giovani musicisti, offrendo un’occasione di approfondimento e valorizzazione di nuove voci nel panorama musicale.

Con il recital in programma oggi, alle 18.30, a San Quirico d’Orcia, a Palazzo Chigi (ingresso a offerta), si conclude il progetto che ha aperto la stagione concertistica nel sud senese e che ha visto esibirsi otto giovanissimi talenti del pianoforte. Sono allievi, tra i 14 e i 17 anni, del conservatorio di Zhejiang, il terzo più importante della Cina, dopo Pechino e Shanghai, enorme struttura con un campus che accoglie circa 30mila studenti. Già pluripremiati a livello internazionale, sono stati ulteriormente gratificati dalle autorità cinesi con una tournée europea che, dopo aver toccato l’Irlanda, è giunta in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I talenti del pianoforte stasera a Palazzo Chigi

