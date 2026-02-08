Takaichi vince alle urne e prepara il Giappone alla guerra con la Cina
La premier Sanae Takaichi si prepara a rafforzare il suo governo dopo aver vinto le elezioni. I primi exit poll indicano che il Partito Liberal-democratico e la coalizione di governo potrebbero consolidare la loro maggioranza in Parlamento. La vittoria arriva a soli tre mesi dall’insediamento, e ora Takaichi punta a rafforzare la sua posizione, con uno sguardo deciso verso le prossime mosse politiche del Giappone.
Scommessa elettorale vincente per la premier giapponese Sanae Takaichi che, dopo aver sciolto la Camera bassa ad appena tre mesi dal suo arrivo al potere, sarebbe vicina, secondo gli exit poll, ad un consolidamento della forza parlamentare del suo partito, il Partito Liberal-democratico (Ldp) e della sua coalizione di governo. Un mandato pieno per Takaichi. Secondo i dati resi noti dal canale pubblico Nhk, l’Ldp dovrebbe ottenere oltre 300 seggi nella camera composta da 465 membri, un balzo netto rispetto ai 198 detenuti in precedenza dal partito guidato da Takaichi. Numeri che potrebbero fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
