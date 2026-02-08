Giappone vittoria alle urne per la premier Takaichi | Non ci sarà rimpasto di governo

La premier giapponese Takaichi Sanae ha annunciato che non ci sarà nessun rimpasto di governo dopo la vittoria alle urne del suo partito. La leader ha parlato con l’emittente NHK, confermando la sua posizione e la stabilità del suo esecutivo. La vittoria alle elezioni anticipate rafforza il suo ruolo e permette di continuare la linea attuale.

La prima ministra del Giappone Takaichi Sanae ha parlato con l'emittente NHK dopo la vittoria del suo partito alle elezioni anticipate che la consolida nel ruolo di premier e consolida il suo governo. "Credo che l'attuale Governo sia una buona squadra. Sono passati solo poco più di tre mesi dal suo insediamento, ma i membri hanno lavorato duramente e stanno producendo risultati. Quindi non credo che cambierò idea ", ha detto, escludendo la possibilità di un rimpasto di governo. "La maggior parte dei partiti è favorevole alla riduzione dell'imposta sui consumi, ad esempio riducendo l'imposta sui prodotti alimentari a zero o al 5%, o riducendo l'imposta su tutti i prodotti al 5%.

