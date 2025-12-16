Comuni montani a rischio declassamento allarme Abruzzo | ne potremmo perdere più di 50

L'Abruzzo si trova di fronte a un potenziale declassamento di oltre 50 comuni montani, a causa di criteri troppo rigidi che rischiano di far perdere loro lo status di “comune montano”. La situazione desta preoccupazione tra le amministrazioni locali, che temono di veder svanire un riconoscimento fondamentale per il territorio e le sue comunità.

Criteri troppo rigidi e rischio di perdere lo status di “comune montano” per molti di quelli abruzzesi, almeno 50 per un numero che potrebbe nel complessi aggirarsi intorno alla 60ina. L’allarme arriva dall’Uncem Abruzzo e il suo presidente Lorenzo Berardinetti e dall’Ali Abruzzo (Autonomie. Ilpescara.it

