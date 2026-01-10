Tabellone ATP Auckland 2026 | Luciano Darderi unico italiano al via Ben Shelton guida il seeding

A Auckland, il tabellone ATP 2026 si apre con Luciano Darderi come unico rappresentante italiano. Il torneo ATP 250, tra i più apprezzati della stagione, attira i migliori giocatori e si distingue per l’ambiente e le condizioni di gioco. Ben Shelton guida il seeding, offrendo uno spettacolo che riflette l’eccellenza del circuito attuale.

Ad Auckland prende forma il meglio di ciò che ha il circuito, ad oggi, in Nuova Zelanda, cioè l’ATP 250 locale che peraltro è uno dei più rispettati di questa fase della stagione anche per il tipo di ambiente e ciò che c’è all’esterno. In sostanza, è un evento piuttosto iconico. Un solo italiano al via (salvo evoluzioni di Mattia Bellucci nelle qualificazioni), ed è Luciano Darderi dopo che Lorenzo Sonego ha deciso di non partecipare lasciando così strada agli Australian Open come prossimo obiettivo. Darderi esordirà al secondo turno essendo testa di serie numero 4: giocherà con uno tra il cileno Alejandro Tabilo (1-2 nei precedenti ATP, sarebbe 2-3 nel totale) e l’argentino Camilo Ugo Carabelli (1-0 nei precedenti ATP, sarebbe 5-3 nel totale). 🔗 Leggi su Oasport.it

