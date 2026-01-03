Il Jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto e superato i 100 milioni di euro, diventando il secondo montepremi più alto al mondo. Questa cifra eccezionale ha suscitato grande interesse tra i giocatori, confermando l'importanza di questa tradizione nel panorama delle lotterie italiane. Restano aperte le possibilità di vincita e l'attenzione si concentra sul prossimo estrazione.

Il Jackpot del SuperEnalotto ha superato i 100 milioni di euro e attualmente è il secondo montepremi più alto al mondo. Dal 1997, l' anno di nascita del gioco, ad oggi sono ben 118 i Jackpot vinti. Le ultime vincite in prossimità della soglia dei 100 milioni risalgono al 2008, quando a Catania furono vinti 100,7 milioni di euro, e al 2024 quando a Napoli ne vinsero invece 101,5: risultati ancora oggi annoverati nella classifica delle 10 vincite più alte nella storia del SuperEnalotto. Fatta eccezione per Valle d’Aosta e Molise, nella storia del SuperEnalotto tutte le regioni italiane hanno registrato almeno una vincita, che nel 47% dei casi è avvenuta di sabato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, il Jackpot da record vola oltre 100 milioni

Leggi anche: Superenalotto, ecco i numeri vincenti di oggi 2 gennaio. Jackpot oltre i 100 milioni

Leggi anche: Milan chiude il bilancio 2024/2025 da record, ricavi a 495 milioni, terzo utile consecutivo di 2,9 milioni, oltre 100 milioni da sponsorship e patrimonio netto a 199 milioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Estrazione di oggi 27 dicembre: nessun 6. Il jackpot vola a 97,6 milioni; Superenalotto, Il 74 torna protagonista e il jackpot vola: a 97,6 milioni; SuperEnalotto, vincita da 39mila euro a Reggio: il jackpot vola a 96,8 milioni; Lotto e 10eLotto: estrazioni di oggi mercoledì 24 dicembre. Tutti i numeri vincenti.

SuperEnalotto, il Jackpot da record vola oltre 100 milioni - Il Jackpot del SuperEnalotto ha superato i 100 milioni di euro e attualmente è il secondo montepremi più alto al mondo. ilgiornale.it

SuperEnalotto, il Jackpot ha superato i 100 milioni di euro: è il secondo montepremi più alto al mondo - Il Jackpot del SuperEnalotto ha superato i 100 milioni di euro ed è attualmente il secondo montepremi più alto al mondo. msn.com