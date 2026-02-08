Questa notte, per la prima volta, il Super Bowl viene trasmesso in Italia. Gli appassionati di sport e football americano possono seguire l’evento in diretta, mentre negli Stati Uniti l’attesa cresce. La partita, tra le più seguite al mondo, fa il suo debutto nel nostro paese, portando milioni di italiani a sintonizzarsi davanti agli schermi. La trasmissione è diventata un momento di grande attenzione, anche se questa è la prima volta che il grande evento si può vedere ufficialmente sul nostro territorio.

Questa notte gli occhi degli Stati Uniti saranno puntati sull'evento sportivo più acclamato dell'anno. Ecco quando venne mandato in onda sul territorio italiano per la prima volta. Il Super Bowl è il grande evento finale del campionato di football americano, la NFL, che da anni ormai attira l'attenzione anche del pubblico di appassionati italiani sempre più numeroso. Questa notte, negli Stati Uniti, andrà in scena la finale del 2026. A contendersi il titolo saranno i New England Patriots e i Seattle Seahawks; i primi non giocano un Super Bowl dal 2019, quando sconfissero i Los Angeles Rams, mentre i secondi mancano dal 2015, quando furono sconfitti proprio dai New England Patriots di Tom Brady. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Bowl: quando è stato trasmesso per la prima volta in Italia?

Approfondimenti su Super Bowl Italia

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Antonio Conte ha commentato con rammarico: “Il secondo gol è stato una mazzata, e siamo in super emergenza infortuni”.

La notte tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio, al Levi's Stadium di Santa Clara si tiene il tanto atteso Superbowl.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Super Bowl Italia

Argomenti discussi: Super Bowl 2026, quando si gioca la finale e dove vederlo in tv; Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finale; Come vedere il Super Bowl 2026 in diretta dall'Italia (e a che ora è l'Halftime Show di Bad Bunny); Tutto quello che c'è da sapere sull'Halftime Show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 (e dove e come guardarlo in Italia).

Super Bowl 2026, dove e quando vederlo in TV e in streaming e scoprire tutti i trailer in arrivoIl match tra New England e Seattle infiamma la domenica sportiva americana mentre Hollywood prepara i suoi colpi migliori per la serata ... libero.it

Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finaleL'edizione 2026 del Super Bowl - la 60esima della storia - si gioca nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio. A sfidarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Si parte alle 00:30 ... tg24.sky.it

Questa notte, come ogni anno, negli Stati Uniti si tiene uno degli eventi sportivi più importanti d’Oltreoceano e uno dei più seguiti al mondo: il Super Bowl, la finale del lega americana di football che chiude la stagione e coinvolge, oltre ai tifosi, celebrità, aziend facebook

Solo uno levantará la Super Bowl LX… ¿Pats o Hawks x.com