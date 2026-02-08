La scaletta dell’halftime del Super Bowl | quando si esibisce Bad Bunny
La notte tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio, al Levi's Stadium di Santa Clara si tiene il tanto atteso Superbowl. Durante l’intervallo, a esibirsi sarà Bad Bunny, mentre prima dello spettacolo principale ci saranno i Green Day, Coco Jones, Brandi Carlile e Charlie Puth a intrattenere il pubblico.
Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.
È stato pubblicato il trailer ufficiale dell’Halftime Show del Super Bowl LX, con Bad Bunny, in collaborazione con Apple Music.
