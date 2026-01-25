Conte amaro dopo Juve Napoli | Il secondo gol è stato una mazzata siamo in super emergenza infortuni! Oggi per la prima volta in carriera…

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Antonio Conte ha commentato con rammarico: “Il secondo gol è stato una mazzata, e siamo in super emergenza infortuni”. L’allenatore del Napoli ha analizzato la partita, sottolineando le difficoltà attuali della squadra, tra cui la prima esperienza in carriera di determinate circostanze. Un momento difficile per i partenopei, che cercano di rialzarsi in un campionato complesso.

