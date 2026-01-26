Super difesa | i Patriots sono al Super Bowl! Broncos battuti 10-7 sotto la neve di Denver

I Patriots si sono qualificati per il Super Bowl battendo i Broncos 10-7 sotto la neve di Denver. La partita si è distinta per la perfezione dei Patriots, con zero palle perse, mentre i Broncos hanno avuto difficoltà a causa degli errori del quarterback di riserva Stidham. Un risultato che dimostra la solidità della squadra di coach Vrabel e il valore della loro prestazione in condizioni avverse.

New England è la prima finalista del Super Bowl 60, quello di scena l’8 febbraio a Santa Clara. Vince a Denver 10-7 sotto la neve. Si impone grazie alla difesa, una volta di più in questi playoff. Vince grazie a Coach Vrabel, esperto e solido, che riduce a zero - come le palle perse dei Patriots - gli errori in trasferta in condizioni meteo proibitive nel secondo tempo. Al Levi’s Stadium di Santa Clara tra due settimane la squadra di Boston giocherà contro la vincente di Seattle-Los Angeles Rams che inizierà a minuti. Denver paga i peccati di ingordigia di Coach Payton e i disastri di Jarrett Stidham, il quarterback di riserva che non aveva mai lanciato in stagione, costretto a partire titolare per la quinta volta in carriera per l’infortunio patito da Bo Nix nel finale della sfida precedente contro Buffalo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super difesa: i Patriots sono al Super Bowl! Broncos battuti 10-7 sotto la neve di Denver Tra i Denver Broncos e il ritorno al Super Bowl c'è un quarterback di riservaTra i Denver Broncos e la possibilità di tornare al Super Bowl, si apre un’ultima sfida determinata da un quarterback di riserva. New England Patriots @ Denver Broncos: Anteprima, pronostico e quoteL'incontro tra New England Patriots e Denver Broncos si avvicina, previsto per il 23 gennaio 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Super difesa: i Patriots sono al Super Bowl! Broncos battuti 10-7 sotto la neve di Denver; Si staccano i pass per il Super Bowl: ecco i Championship 2026; La difesa dei Patriots riporta il New England alla partita del campionato AFC; Divisional Round: i Patriots superano i Texans 28-16. Super difesa: i Patriots sono al Super Bowl! Broncos battuti 10-7 sotto la neve di DenverZero palle perse per gli uomini di coach Vrabel, Denver paga cara i disastri di Stidham, quarterback di riserva schierato titolare in emergenza. L'8 febbraio a Santa Clara New Englad giocherà contro l ... gazzetta.it Tra i Denver Broncos e il ritorno al Super Bowl c'è un quarterback di riservaA un passo dalla finalissima ma senza il regista dell'attacco che doveva portarli in alto: i Broncos si giocano tutto contro i Patriots affidandosi a Jarrett Stidham e alla loro difesa ... ilfoglio.it LIVE MODENA-PALERMO 0-0 60' - Super Joronen dice di "NO" a Gerli, mettendo la mano sinistra a difesa della porta rosanero e deviando il tiro del centrocampista del Modena in calcio d'angolo - facebook.com facebook Hector torna a ruggire, a poche settimane dal tentativo di difesa del titolo olimpico. Ma che brava Moltzan, super continua: se prosegue così, la vittoria arriverà. Giornata che dà enorme morale a Shiffrin, che torna sul podio in gigante e tiene a distanza Rast. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.