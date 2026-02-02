Dove vedere in tv New England Patriots-Seattle Seahawks Super Bowl 2026 | orario programma streaming

Nella notte tra domenica e lunedì, si gioca il Super Bowl 2026. La partita tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks si svolgerà a partire dalle 00.30 italiane. In Italia, gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta TV o in streaming, mentre negli Stati Uniti milioni di persone si preparano a tifare per le proprie squadre.

Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio (a partire dalle ore 00.30 italiane), si disputerà il Super Bowl 2026, l’evento sportivo che incolla davanti al televisore tutti gli Stati Uniti d’America e che è sempre più seguito anche all’estero. Si tratta di una delle manifestazioni che trascende lo sport e abbraccia la cultura, lo spettacolo, la musica. Si preannuncia grande spettacolo al Levi’s Stadium di Santa Clara (California, USA). I New England Patriots e i Seattle Seahawks si sfideranno in quella è che la finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. 🔗 Leggi su Oasport.it

