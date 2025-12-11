Religione cattolica a scuola | oltre l’80% degli studenti sceglie l’Irc in un contesto di pluralismo religioso e migrazioni NOTA Cei

🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di crescente pluralismo religioso e migrazioni, oltre l’80% degli studenti italiani sceglie di frequentare l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). La CEI ha pubblicato una nota pastorale, approvata dall’81ª Assemblea Generale, che evidenzia il ruolo dell’IRC come spazio di cultura e dialogo nelle scuole italiane.

La Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato la nota pastorale "L'insegnamento della religione cattolica: laboratorio di cultura e dialogo", approvata dall'81ª Assemblea Generale svolta ad Assisi dal 17 al 20 novembre scorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

