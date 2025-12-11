Religione cattolica a scuola | oltre l’80% degli studenti sceglie l’Irc in un contesto di pluralismo religioso e migrazioni NOTA Cei

In un contesto di crescente pluralismo religioso e migrazioni, oltre l’80% degli studenti italiani sceglie di frequentare l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). La CEI ha pubblicato una nota pastorale, approvata dall’81ª Assemblea Generale, che evidenzia il ruolo dell’IRC come spazio di cultura e dialogo nelle scuole italiane.

La Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato la nota pastorale "L'insegnamento della religione cattolica: laboratorio di cultura e dialogo", approvata dall'81ª Assemblea Generale svolta ad Assisi dal 17 al 20 novembre scorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

#TG2000 - #ReligioneCattolica a #scuola, #Cei: “È una proposta libera e formativa” #11dicembre #religione #scuola #istruzione #NEWS #TV2000 @tg2000it @UCSCEI @MIsocialTW @skuolanet Vai su X

#TG2000 - È stata pubblicata nella tarda mattinata di oggi la nota della Conferenza Episcopale Italiana sull’insegnamento della religione cattolica. Una scelta che resta di fondamentale importanza sotto il profilo educativo. A quarant’anni dall’Intesa del 1985, l - facebook.com Vai su Facebook

Le novità, le sfide, l'impegno: come si insegna la religione cattolica a scuola - In 27 pagine un documento della Cei fa il punto sull'attualità di una scelta, a oltre 40 anni dall'Accordo di revisione del Concordato. Secondo avvenire.it

Irc: Cei, “oltre l’80% degli studenti si avvale, superiori alle criticità sono i segnali di vitalità” - "In un quadro che vede un numero di avvalentisi dell'Irc superiore all'80% a livello nazionale", l'insegnamento della religione cattolica "si conferma uno strumento di arricchimento culturale, di atte ... Riporta agensir.it