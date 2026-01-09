Influenza | quasi 7 milioni di italiani a letto Sicilia in forte crescita Abruzzo sopra la media nazionale

In Italia, l'influenza sta interessando circa 6,7 milioni di persone, con una crescita significativa durante le festività. La Sicilia mostra un aumento rilevante, mentre l'Abruzzo supera la media nazionale. Questi dati evidenziano l'importanza di adottare precauzioni per prevenire la diffusione del virus e proteggere la salute pubblica.

Nei giorni delle feste la curva dell’influenza ha continuato a salire: il conteggio dei casi in Italia è arrivato a 6,7 milioni di persone, con quasi 800.000 nuovi contagi registrati nella settimana dal 22 al 28 dicembre. Le stime indicano che la stagione influenzale potrebbe proseguire fino a maggio, coinvolgendo circa 16 milioni di persone, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

