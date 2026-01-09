Influenza | quasi 7 milioni di italiani a letto Sicilia in forte crescita Abruzzo sopra la media nazionale
In Italia, l'influenza sta interessando circa 6,7 milioni di persone, con una crescita significativa durante le festività. La Sicilia mostra un aumento rilevante, mentre l'Abruzzo supera la media nazionale. Questi dati evidenziano l'importanza di adottare precauzioni per prevenire la diffusione del virus e proteggere la salute pubblica.
Nei giorni delle feste la curva dell’influenza ha continuato a salire: il conteggio dei casi in Italia è arrivato a 6,7 milioni di persone, con quasi 800.000 nuovi contagi registrati nella settimana dal 22 al 28 dicembre. Le stime indicano che la stagione influenzale potrebbe proseguire fino a maggio, coinvolgendo circa 16 milioni di persone, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Lazio, Bankitalia: crescita I semestre (0,7%) sopra media nazionale
Leggi anche: Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
E' un'influenza con la K: la variante che rende il virus più contagioso; Influenza, quasi 7 milioni di casi in Italia: il picco deve ancora arrivare; Influenza, quasi 7 milioni di casi: picco non ancora raggiunto, ecco quando arriva. Sicilia e Campania maglia nera. «Tornerà a crescere»; Influenza, picco contagi vicino: quasi un milione di casi in 7 giorni.
Influenza, quasi 7 milioni di italiani a letto: Sicilia schizza da 17.8 a 20.6, Campania scende da 24.4 a 19.2 - I consigli degli esperti: vaccino, probiotici e alimentazione mirata. sciscianonotizie.it
Influenza, quasi 7 milioni di casi: picco non ancora raggiunto, ecco quando arriva. Sicilia e Campania maglia nera. «Tornerà a crescere» - L’influenza rallenta temporaneamente in Italia, ma gli esperti avvertono di restare vigili. leggo.it
Influenza, quasi 7 milioni di casi: picco non ancora raggiunto, ecco quando arriva. «Tornerà a crescere» - L’influenza rallenta temporaneamente in Italia, ma gli esperti avvertono di restare vigili. leggo.it
Picco di accessi nei pronto soccorso abruzzesi per l'influenza: +35% nel Chietino, quasi tutti sfociati in ricoveri x.com
INFLUENZA K, PIU’ CASI DI POLMONITI TRA I GIOVANI A Modena quasi 2.000 accessi al pronto soccorso in una settimana; la variante K causa più polmoniti gravi tra i giovani. I bambini restano la fascia più colpita a livello nazionale https://www.tvqui.it/influe - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.