Ore di preoccupazione a Bologna per Davide Proto, il giovane scomparso ieri. La famiglia salernitana ha avviato le ricerche, ma ancora nessuna traccia del 26enne. La polizia sta indagando e le ricerche sono in corso nelle zone della città. La sua famiglia chiede aiuto a chiunque possa averlo visto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ore di apprensione per Davide Proto, un 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna che da ieri (7 febbraio) è scomparso dal capoluogo emiliano e non sta dando più sue notizie ad amici e familiari. Proprio la famiglia ha attivato le ricerche, invitando chiunque abbia notizie a contattare il 112 o l’Associazione Penelope. Davide è alto un metro e 80 e pesa 65 chili. È anche membro del direttivo del Cassero, centro culturale e politico Lgbtqi+ di Bologna, che pure si sta mobilitando ovunque per trovarlo. Il ragazzo ha nel cuore Berlino e anche lì la famiglia lo sta cercando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Studente salernitano scomparso a Bologna, la famiglia attiva le ricerche

