Scomparso dal 20 gennaio | ricerche in tutto il Lazio per Elia L’appello della famiglia

Da oltre un mese, Elia Rosa, 33 anni, è scomparso dalla sua abitazione a Tor Marancia, nel Lazio. La famiglia ha lanciato un appello e si stanno intensificando le ricerche in tutta la regione. Restano in attesa di aggiornamenti e di eventuali segnalazioni utili per ritrovare Elia.

Si sono ormai iniziati a contare i giorni dalla scomparsa di Elia Rosa, 33 anni, che manca da casa sua, nella zona di Tor Marancia, ormai dal 20 gennaio. Da quel momento non si hanno più notizie e la famiglia ha già presentato denuncia alle forze dell'ordine, chiedendo aiuto per rintracciarlo. Chi è Elia Rosa e perché la situazione preoccupa. Elia Rosa è molto conosciuto tra Tor Marancia e Garbatella e lavora come operatore di Risorse per Roma. Alcuni elementi sanitari rendono la situazione particolarmente delicata: ha una cicatrice all'altezza del cuore ed è portatore di pacemaker.

