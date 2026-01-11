Sparita nel nulla Annabella Martinelli studentessa dell’Università di Bologna Le ricerche e l' appello della famiglia

Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna e residente a Padova, è scomparsa nel nulla. La famiglia ha lanciato appelli e avviato le ricerche per ritrovarla, mentre le autorità indagano sul caso. La sua assenza desta preoccupazione e attenzione, in un momento di incertezza per chi conosce e si preoccupa per la giovane studentessa.

Sono giorni di angoscia e apprensione per la scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, residente a Padova. Della giovane non si hanno notizie dalla sera di martedì 6 gennaio, quando è uscita di casa a Teolo, nel Padovano, dicendo che sarebbe rientrata poco dopo. Da quel momento, il silenzio. Verso le 20, Annabella si è allontanata in bicicletta. Non è più tornata e il suo telefono cellulare è risultato irraggiungibile dal giorno successivo. In un primo momento la famiglia aveva ipotizzato che potesse essersi diretta verso Bologna, ma gli accertamenti successivi hanno ristretto l’area delle ricerche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sparita nel nulla Annabella Martinelli, studentessa dell’Università di Bologna. Le ricerche e l'appello della famiglia Leggi anche: Annabella Martinelli, ancora in corso le ricerche della studentessa Unibo scomparsa nel nulla Leggi anche: Padova, Annabella Martinelli scompare nel nulla. Appelli e ricerche per la studentessa di 22 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scomparsa da casa, si cerca una 22enne studentessa Unibo; Scomparsa nel Padovano: famiglia e amici lanciano l'appello per ritrovare Annabella Martinelli; Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli; Quinto giorno di ricerche di Annabella Martinelli, studentessa Unibo. Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli - La studentessa è sparita da Padova il 6 gennaio, Annabella Martinelli era uscita in bici intorno alle 20 e da allora non si hanno più notizie ... virgilio.it

Annabella Martinelli, la notizia improvvisa a 4 giorni dalla scomparsa (1 / 2) - Annabella Martinelli, la notizia improvvisa a 4 giorni dalla scomparsa Annabella Martinelli, la notizia improvvisa a 4 giorni dalla scomparsa Annabella Martinelli, la notizia improvvisa a 4 giorni dal ... donna.fidelityhouse.eu

Scomparsa Annabella Martinelli, studentessa dell’università di Bologna - La sera del 6 gennaio è’ uscita di casa con la sua bicicletta, ma non è più tornata, mentre il mezzo è stato ritrovato appoggiato e chiuso con il lucchetto ... editorialedomani.it

Annabella sparita nel nulla: ricerche disperate, cresce la paura - facebook.com facebook

Annabella Martinelli, 22 anni, è sparita dal 6 gennaio. La sua bici è stata trovata a Teolo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.