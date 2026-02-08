STREAMING SERIE A | Juventus-Lazio streaming gratis

Stasera alle 20.45, allo Juventus Stadium, i tifosi aspettano con trepidazione Juventus contro Lazio. È il posticipo di lusso della 24ª giornata di Serie A e promette spettacolo. Le due squadre scendono in campo con grandi motivazioni e voglia di vincere. La partita si gioca in una serata fredda di febbraio, con i giocatori pronti a dare il massimo davanti a un pubblico appassionato.

L'Allianz Stadium si prepara a ospitare stasera, domenica 8 febbraio alle ore 20.45, il confronto d'alta quota tra la Juventus e la Lazio, posticipo di lusso della 24ª giornata di Serie A. I bianconeri, che insieme al Napoli detengono il primato di imbattibilità interna in questo campionato, scendono in campo con l'obiettivo di riscattare la sconfitta per 1-0 subita all'andata e consolidare una marcia che li ha visti trionfare in sette delle ultime nove uscite. Di fronte, però, troveranno una Lazio che insegue un'impresa storica: i biancocelesti non riescono infatti a vincere entrambi gli scontri stagionali contro la "Vecchia Signora" dalla lontana stagione 194243.

