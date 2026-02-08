Juventus-lazio streaming gratis | la Serie A in diretta

Stasera alle 20, Juventus e Lazio si sfidano in diretta streaming gratis. Luciano Spalletti manda in campo la sua squadra, mentre Maurizio Sarri cerca di portare punti importanti per la Lazio. La partita si gioca allo Juventus Stadium, con i tifosi pronti a tifare e vivere un’altra serata di calcio.

Luciano Spalletti e la sua Juventus ospitano la Lazio di Maurizio Sarri stasera, domenica 8 febbraio alle ore 20.45, nel big match che chiude la domenica della 24ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino va in scena un incrocio cruciale per le ambizioni europee di entrambe le formazioni: i bianconeri cercano il riscatto dopo l’ultimo stop stagionale per non perdere il contatto con le prime tre posizioni, mentre i biancocelesti, reduci dal successo al fotofinish contro il Genoa, puntano al colpaccio esterno per accorciare ulteriormente la classifica. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, con la telecronaca affidata alla coppia Pardo-Marcolin, e sarà visibile anche sul canale Zona DAZN (214) della piattaforma Sky.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juve-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVELa domenica della 24ª giornata di campionato si chiude all'Allianz Stadium, con la partita tra bianconeri e biancocelesti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Juventus-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniJuventus-Lazio è il match valido per la 24^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Spalletti e quella di sarri si giocherà oggi, domenica 8 febbraio alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni ... fanpage.it

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com

Le probabili scelte di Spalletti per Juventus Lazio Vi convince come schieramento Tutti i ballottaggi nel primo commento facebook