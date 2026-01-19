Lazio-Como | diretta streaming gratis di Serie A

Lazio-Como è l'incontro della 21ª giornata di Serie A, in programma lunedì 19 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico. La partita vede i biancocelesti, reduci da una vittoria esterna, affrontare il Como, che cerca una risposta dopo la sconfitta interna contro il Milan. Di seguito, tutte le informazioni per seguire il match in diretta streaming gratuita.

La Lazio chiude il programma della 21ª giornata di Serie A ospitando il Como allo stadio Olimpico: il match, in programma oggi lunedì 19 gennaio alle 20:45, mette di fronte i biancocelesti reduci da una vittoria esterna e la squadra di Cesc Fabregas chiamata a reagire dopo il ko interno contro il Milan. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Lazio, continuità cercasi dopo Verona. La Lazio torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di dare seguito al successo di Verona, maturato grazie all’autogol di Nelsson. La squadra di Maurizio Sarri cerca continuità di risultati per restare agganciata alle posizioni europee, puntando su un assetto offensivo che garantisca equilibrio e presenza negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Lazio-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Como gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in streaming su Dazn. tuttosport.com