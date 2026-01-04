Sette morti e feriti gravi è strage sulle strade nel weekend

Nel fine settimana si sono verificati diversi incidenti stradali in Italia, causando sette vittime e numerosi feriti in condizioni critiche. La situazione evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida e di prestare attenzione alle condizioni della strada. Questa serie di eventi sottolinea la necessità di maggiore attenzione e responsabilità per prevenire tragedie simili in futuro.

È stato un sabato drammatico sulle strade italiane, con un bilancio pesantissimo di sette vittime nel giro di poche ore e numerosi feriti in condizioni gravissime. Tra le persone che hanno perso la vita ci sono un bambino di appena 8 mesi, tre giovani poco più che ventenni e un motociclista, in una scia di sangue che ha attraversato diverse regioni del Paese. Padre e figlio di 8 mesi morti sull’A1. La tragedia più sconvolgente si è consumata nel pomeriggio di sabato 3 maggio 2025 sull’ Autostrada A1, in provincia di Frosinone. Poco dopo le 15.30, al chilometro 615 in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, una Ford Fiesta è stata tamponata violentemente da un’altra vettura sulla quale viaggiava un’intera famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

