Doppio incidente sulle strade aretine | due feriti gravi nella serata di ieri

Nella serata di ieri, le strade aretine sono state teatro di due incidenti gravi tra Valdichiana e Valtiberina. I due eventi, avvenuti a breve distanza temporale, hanno coinvolto persone ferite in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti e gestire la situazione.

Serata impegnativa per i soccorsi tra Valdichiana e Valtiberina, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali a distanza di un'ora l'uno dall'altro. Il primo intervento è scattato alle ore 20.58 di ieri, quando il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato sul raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Perugia, in località Petraia. L'incidente ha coinvolto due autovetture. Uno degli occupanti è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato estratto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco della sede distaccata di Cortona. Sul posto sono intervenuti anche le forze dell'ordine, l'automedica della Valdichiana, la Misericordia di Cortona e la Misericordia di Castiglion Fiorentino.

