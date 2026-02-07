L’Europa si muove nel cuore dell’Eurasia in cerca di nuove fonti di gas. Mentre l’attenzione mondiale resta puntata sull’Artico e le sue risorse, dietro le quinte si svolge una gara silenziosa tra le potenze per dominare le rotte energetiche dell’Asia centrale e della Cina. Una corsa che potrebbe cambiare gli equilibri nel settore energetico globale nei prossimi anni.

Mentre i riflettori internazionali sono accesi sulla battaglia per il controllo dell’Artico e lo sfruttamento delle sue risorse minerarie, nel cuore dell’Eurasia si sta consumando una partita silenziosa che deciderà i destini energetici dei prossimi decenni. L’Asia centrale, non essendo più il “cortile di casa” della Russia anche se è ancora al centro degli interessi commerciali e politici di Mosca, è diventata un’area strategica per gli immensi e ancora in gran parte inesplorati giacimenti di gas, oltre che di minerali rari. Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan (i cosiddetti Stans) e Azerbaigian sono un vero e proprio forziere energetico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La nuova mappa del gas: Asia centrale, Cina e la corsa dell’Europa

Approfondimenti su Asia Centrale

La corsa tra Cina e India si fa sempre più intensa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Asia Centrale

Argomenti discussi: Lecchese, ampliato il numero dei comuni montani: la nuova mappa; La nuova mappa dell’area sciabile Contessa-Macinaie del Monte Amiata; Politica commerciale Ue: una nuova mappa del mondo; La Corte Suprema dà il via libera alla nuova mappa elettorale della California.

Isa lancia la nuova cartina: così cambia il modo di orientarsi sull’AmiataObiettivo: rappresentare meglio impianti e piste e costruire, in futuro, una cartina unica di tutta la montagna ... corrieredimaremma.it

Covid. La nuova mappa Ecdc. Sempre alta la circolazione del virus, ma pochi test rendono difficile il tracciamentoIl monitoraggio del centro europeo per il controllo delle malattie evidenzia ancora un’alta circolazione del virus. Va un po’ meglio solo nell’Est dell’Europa anche se aumentano gli Stati che fanno ... quotidianosanita.it

Asia colpevole o incastrata Tutte le anticipazioni della seconda puntata di “Una nuova vita” stasera in tv facebook