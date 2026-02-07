Stefania Constantini | da commessa a oro olimpico tre allenamenti al giorno e il fidanzato hockeista

7 feb 2026

La giovane Stefania Constantini, da semplice commessa a campionessa olimpica in pochi anni, si prepara per un’altra sfida a Milano Cortina. La sua giornata inizia presto con tre allenamenti al giorno, tra esercizi e respiri profondi. Accanto a lei c’è il fidanzato, anche lui hockeista, che la sostiene in questa corsa contro il tempo. Ora sogna di replicare il successo di Pechino e conquistare un altro oro nel doppio misto, questa volta con Amos Mosaner.

Faceva la commessa, il curling era la passione della vita ma da solo non bastava, poi è arrivato il successo di Pechino 2022 è la vita di Stefania Constantini è cambiata. Lasciato il negozio, l’azzurra delle Fiamme Oro si è dedicata a tempo pieno a uno sport che dopo quell’Olimpiade ha iniziato ad essere visto in modo molto diverso. Sempre in coppia con Amos Mosaner nel doppio misto Constanini vuole replicare a Milano Cortina il grande successo delle ultime Olimpiadi e dell'ultimo Mondiale, che ha visto i due nuovamente sul gradino più alto del podio dopo tre anni che non gareggiavano insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Stefania Constantini

Ultime notizie su Stefania Constantini

Argomenti discussi: Casa dolce casa: le emozioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner per il debutto a Cortina · Curling; Stefania Constantini e Amos Mosaner, Giochi di coppia in crisi: il duo veneto trentino batte la Corea ma viene travolto dal Canada; STEFANIA E AMOS LA COPPIA D’ORO L’ITALIA CI RIPROVA NEL TEATRO DI CASA; Stefania Constantini, la campionessa ampezzana del curling che gioca in casa: In questo stadio mi allenavo dopo il lavoro, ora c'è un...

Stefania Constantini, la campionessa ampezzana del curling che gioca in casa: «In questo stadio mi allenavo dopo il lavoro, ora c'è un tifo assordante»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Stefania Constantini ha percorso lentamente il perimetro del campo di gioco, alla fine della partita di esordio alle Olimpiadi, nella vittoria contro ... ilgazzettino.it

stefania constantini da commessaStefania Constantini, l’oro olimpico torna a casa: a Cortina la sfida sul ghiaccio davanti al suo pubblicoStefania Constantini difende a Cortina il titolo olimpico nel doppio misto di curling: allenamenti, strategia e sogni azzurri tra le Dolomiti. sportfair.it

