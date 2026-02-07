La giovane Stefania Constantini, da semplice commessa a campionessa olimpica in pochi anni, si prepara per un’altra sfida a Milano Cortina. La sua giornata inizia presto con tre allenamenti al giorno, tra esercizi e respiri profondi. Accanto a lei c’è il fidanzato, anche lui hockeista, che la sostiene in questa corsa contro il tempo. Ora sogna di replicare il successo di Pechino e conquistare un altro oro nel doppio misto, questa volta con Amos Mosaner.

Faceva la commessa, il curling era la passione della vita ma da solo non bastava, poi è arrivato il successo di Pechino 2022 è la vita di Stefania Constantini è cambiata. Lasciato il negozio, l’azzurra delle Fiamme Oro si è dedicata a tempo pieno a uno sport che dopo quell’Olimpiade ha iniziato ad essere visto in modo molto diverso. Sempre in coppia con Amos Mosaner nel doppio misto Constanini vuole replicare a Milano Cortina il grande successo delle ultime Olimpiadi e dell'ultimo Mondiale, che ha visto i due nuovamente sul gradino più alto del podio dopo tre anni che non gareggiavano insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stefania Constantini: da commessa a oro olimpico, tre allenamenti al giorno e il fidanzato hockeista

