La Roma è peggiorata rispetto alla scorsa stagione

La stagione della Roma si presenta con alcune difficoltà rispetto all’anno precedente. Una domanda ricorrente nel calcio riguarda se sia più facile migliorare l’attacco o la difesa. Per la squadra giallorossa, sembra evidente che rafforzare la fase difensiva sia più semplice rispetto a quella offensiva, evidenziando le principali sfide che la squadra deve affrontare per migliorare le proprie prestazioni.

È più facile aggiustare l’attacco o la difesa? Un dilemma vecchio quanto il calcio, e la cui risposta rivela la tua ideologia calcistica: è più semplice attaccare o difendere, fare gol o evitare di prenderli? Per la Roma il problema appare molto chiaro: attaccare sembra molto più difficile che difendere. I giallorossi hanno chiuso il 2025 come la squadra che ha totalizzato più punti, 82, e il merito è stato soprattutto dei gol subiti: appena 23. La Roma è stata per distacco (5 gol subiti in meno) la migliore difesa in Italia, ma per l’attacco il discorso cambia parecchio. Con 49 gol segnati la Roma ha segnato meno di Inter, Milan, Napoli, Juventus, Bologna, Como e Atalanta. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

