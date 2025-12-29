i numeri parlano chiaro il napoli ha solo un punto in meno in classifica rispetto alla scorsa stagione

Il campionato di quest’anno si distingue per una classifica molto compatta e un andamento incerto. Il Napoli, con un punto in meno rispetto alla scorsa stagione, conferma la competitività della squadra in un contesto difficile e particolare. La mancanza di una leadership stabile tra le prime posizioni sottolinea la difficoltà nel prevedere l’evoluzione del torneo, evidenziando un campionato equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata.

Anno particolare, campionato difficile, classifica corta. Si parla tanto quest’anno del fatto che non ci sia una squadra fissa al vertice e che non vi siano tanti punti di distanza tra le prime in classifica. Tiene banco soprattuto la discussione, nata dopo alcune parole di Conte sul fatto che il Napoli sia o meno il favorito per lo scudetto. Da inizio stagione l’allenatore azzurro ci ha tenuto a spiegare che lo scudetto vinto l’anno scorso è stato quasi un miracolo e che i miracoli non si ripetono sempre. Anche perché, a spiegato ieri Conte, « Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

