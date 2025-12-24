Il sindaco Manfredi | Lo stadio nuovo dev’essere un progetto fattibile costruire uno stadio è complicato

Il sindaco Manfredi: «Il terzo anello del Maradona ha un problema di vibrazioni. Lo stadio nuovo dev’essere un progetto fattibile» Il sindaco Gaetano Manfredi a Radio Crc per gli auguri di Natale. ( Qui invece le parole di Aurelio De Laurentiis ) «I tifosi del Napoli andranno a Cremona, ve lo garantisco. E cercheremo di lavorare in modo che certi vincoli vengano alleggeriti almeno per le partite normali e non per quelle a rischio. Queste restrizioni stavano diventando fastidiose, non è possibile che i tifosi napoletani non possano seguire la propria squadra in trasferta. Il Napoli ha conquistato davvero un grande e bella vittoria in Arabia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sindaco Manfredi: «Lo stadio nuovo dev’essere un progetto fattibile, costruire uno stadio è complicato» Leggi anche: A Roma lo stadio lo fanno. Il Comune: “Il progetto definitivo del nuovo stadio entro la fine dell’anno” Leggi anche: La Russa sulla questione stadio: «San Siro non doveva essere abbattuto, ma il nuovo stadio è necessario» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, il sindaco Manfredi: Favorevoli a nuovo stadio ma su ipotesi realizzabili; Napoli, Manfredi: «Mai contrari a nuovo stadio, per Euro 2032 avanti su progetti e risorse per il Maradona»; Euro 2032, Manfredi frena sul nuovo stadio: Avanti col Maradona; #Manfredi: «Mai detto no allo stadio del #Napoli a #Poggioreale, ma servono proposte realizzabili». Il sindaco maramaldeggia: «Lì c’è Il mercato di #Caramanico con 500 concessionari a lungo termine: spostarli è molto difficile perché hanno diritti acquisiti». h. Il sindaco Manfredi: «Lo stadio nuovo dev’essere un progetto fattibile, costruire uno stadio è complicato» - Il sindaco Manfredi: «Costruire uno stadio nuovo è una cosa complicata. ilnapolista.it

