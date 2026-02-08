Stabilizzazione senza Stato di diritto L’illusione venezuelana spiegata da Armando Armas
Il Venezuela ha appena avviato una nuova fase politica, ma la strada resta piena di incognite. Il 3 gennaio, Nicolás Maduro è stato rimosso e al suo posto è salito un governo ad interim guidato da Delcy Rodríguez. La stabilità del paese sembra ancora lontana, mentre si cerca di capire se questa mossa porterà a un vero cambiamento o solo a una nuova illusione.
Il 3 gennaio il Venezuela ha inaugurato una nuova e fragile fase politica con la rimozione di Nicolás Maduro e l’insediamento di un governo ad interim guidato da Delcy Rodríguez. A livello internazionale, l’evento è stato presentato come l’avvio di un processo di stabilizzazione, sostenuto e monitorato dagli Stati Uniti. Secondo il Segretario di Stato Marco Rubio, incaricato di guidare il dossier venezuelano, la strategia si articola in tre fasi: stabilizzazione, ripresa economica e transizione attraverso elezioni libere. Ma la recente storia del Paese impone cautela. Senza democratizzazione istituzionale, la stabilizzazione rischia di restare un esercizio amministrativo privo di effetti strutturali. 🔗 Leggi su Formiche.net
