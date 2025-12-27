L’illusione Landini spiegata dall' AI
L’intervista di Maurizio Landini pubblicata su Repubblica è un esempio perfetto di sindacalismo che ha smesso di descrivere la realtà per limitarsi a interpretare il malessere. Il governo “colpisce solo i deboli”, l’economia va verso la recessione, il lavoro è sacrificato alle imprese, la soluzione è lo sciopero generale. E’ un racconto coerente, ma profondamente sbagliato. E soprattutto pericoloso per i lavoratori che dice di voler difendere. Il primo problema è l’idea, ripetuta come un dogma, che esista un conflitto strutturale tra crescita e tutela del lavoro. E’ una tesi che poteva forse reggere negli anni Settanta, ma che oggi è semplicemente smentita dai fatti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: "La biodiversità spiegata alle bambine e ai bambini"
Leggi anche: Pierino e il riccio Mahler. Musica spiegata ai bimbi
L'illusione Landini spiegata dall'AI - Perché i lavoratori non si difendono contro la crescita ... ilfoglio.it
La verità è che Landini, impegnato nella sua corsa alla leadership della sinistra, ha smesso di occuparsi dei lavoratori. Oggi va all’attacco del Governo, ma dovrebbe spiegare perché per anni ha sottoscritto accordi che non garantivano una retribuzione adegu - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.