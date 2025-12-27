L’illusione Landini spiegata dall' AI

L’intervista di Maurizio Landini pubblicata su Repubblica è un esempio perfetto di sindacalismo che ha smesso di descrivere la realtà per limitarsi a interpretare il malessere. Il governo “colpisce solo i deboli”, l’economia va verso la recessione, il lavoro è sacrificato alle imprese, la soluzione è lo sciopero generale. E’ un racconto coerente, ma profondamente sbagliato. E soprattutto pericoloso per i lavoratori che dice di voler difendere. Il primo problema è l’idea, ripetuta come un dogma, che esista un conflitto strutturale tra crescita e tutela del lavoro. E’ una tesi che poteva forse reggere negli anni Settanta, ma che oggi è semplicemente smentita dai fatti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

