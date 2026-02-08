Sta riparando il camion quando esplode un cuscinetto uomo rimane schiacciato dal tir

Una domenica mattina di paura a Chiesuol del Fosso. Un uomo stava riparando il suo camion quando, all’improvviso, un cuscinetto è esploso. Il camion lo ha schiacciato e lui è rimasto sotto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma la situazione appare grave. La strada è stata chiusa al traffico mentre i vigili del fuoco cercano di estrarre l’uomo e mettere in sicurezza l’area.

Attimi di paura nella mattinata di domenica 8 febbraio nella zona di via Bologna (all'altezza di Chiesuol del Fosso), quando un uomo è rimasto schiacciato dal proprio camion. Secondo quanto ricostruito, infatti, l'autotrasportatore stava facendo manutenzione al proprio mezzo pesante quando.

