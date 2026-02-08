Sta riparando il camion quando esplode un cuscinetto uomo rimane schiacciato dal tir

Da ferraratoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica mattina di paura a Chiesuol del Fosso. Un uomo stava riparando il suo camion quando, all’improvviso, un cuscinetto è esploso. Il camion lo ha schiacciato e lui è rimasto sotto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma la situazione appare grave. La strada è stata chiusa al traffico mentre i vigili del fuoco cercano di estrarre l’uomo e mettere in sicurezza l’area.

Attimi di paura nella mattinata di domenica 8 febbraio nella zona di via Bologna (all’altezza di Chiesuol del Fosso), quando un uomo è rimasto schiacciato dal proprio camion. Secondo quanto ricostruito, infatti, l’autotrasportatore stava facendo manutenzione al proprio mezzo pesante quando.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Via Bologna

Lodi, camionista rimane schiacciato tra un muro e la portiera del tir: gambe fratturate

Oggi a Lodi, in via San Bassiano, si è verificato un grave incidente sul lavoro.

Si ribalta con il trattore in Valtellina e rimane schiacciato: morto sul posto un uomo di 70 anni

Un incidente mortale si è verificato oggi a Nigola, frazione di Teglio, in Valtellina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Via Bologna

Argomenti discussi: Tragedia in un capannone: pensionato di 77 anni muore schiacciato dal suo camion.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.