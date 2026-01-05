Studio e vita tra le montagne dell'Alto Adige | come iscriversi al corso per diventare guida alpina
Se desideri intraprendere la professione di guida alpina, l’Alto Adige offre un percorso formativo triennale. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio e sono rivolte a candidati con qualifiche specifiche. Questa opportunità permette di studiare e vivere in un contesto naturale unico, preparando professionisti qualificati alla tutela e alla scoperta delle montagne dell’Alto Adige.
Al via le domande per il corso triennale per diventare guida alpina in Alto Adige: le candidature devono essere inviate entro il 31 gennaio, e possono farlo persone con un curriculum particolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
