Ponte dell' Immacolata | Toscana e Trentino Alto Adige le mete preferite
Ponte dell'Immacolata all'insegna del bel tempo. Al via le prime sciate, la caccia ai regali di Natale fra le mille luci dei mercatini natalizi, e come sempre le visite culturali e le gite enogastronomiche. 14 milioni di italiani in viaggio secondo Coldiretti, le mete preferite sono Toscana e Trentino Alto Adige. Nelle due province fra Bolzano e Trento le stazioni sciistiche sono aperte e pronte ad accogliere gli appassionati degli sport invernali. Qui siamo in Val di Fiemme. In montagna dunque come da tradizione in questo ponte, è infatti nelle località alpine che si registra l'occupazione maggiore delle strutture ricettive: si raggiunge il 77%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
