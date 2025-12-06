Ponte dell' Immacolata | Toscana e Trentino Alto Adige le mete preferite

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ponte dell'Immacolata all'insegna del bel tempo. Al via le prime sciate, la caccia ai regali di Natale fra le mille luci dei mercatini natalizi, e come sempre le visite culturali e le gite enogastronomiche. 14 milioni di italiani in viaggio secondo Coldiretti, le mete preferite sono Toscana e Trentino Alto Adige. Nelle due province fra Bolzano e Trento le stazioni sciistiche sono aperte e pronte ad accogliere gli appassionati degli sport invernali. Qui siamo in Val di Fiemme. In montagna dunque come da tradizione in questo ponte, è infatti nelle località alpine che si registra l'occupazione maggiore delle strutture ricettive: si raggiunge il 77%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ponte dell immacolata toscana e trentino alto adige le mete preferite

© Tgcom24.mediaset.it - Ponte dell'Immacolata: Toscana e Trentino Alto Adige le mete preferite

News recenti che potrebbero piacerti

ponte immacolata toscana trentinoPonte dell'Immacolata: Toscana e Trentino Alto Adige le mete preferite - Un milione di turisti in più rispetto allo scorso anno per il primo banco di prova del turismo natalizio ... Secondo tgcom24.mediaset.it

ponte immacolata toscana trentinoPonte Immacolata. “Previsti circa 31,4 milioni di spostamenti” - Nel Ponte dell'Immacolata sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi ... Da secolo-trentino.com

ponte immacolata toscana trentinoPonte dell’Immacolata 2025: cosa fare in Italia l’8 dicembre/ Sagre, mercatini e…: da Milano al Trentino - Ecco gli eventi, le sagre e i mercatini più interessanti da Milano al Trentino Alto Adige ... Secondo ilsussidiario.net

ponte immacolata toscana trentinoPonte dell'Immacolata: a Trento 1500 camper e tutto esaurito - A Trento nel weekend si stima l'arrivo di decine di migliaia di visitatori. Scrive rainews.it

Ponte dell’Immacolata in Toscana, i musei aperti e le mostre da non perdere - Alcuni consigli per un viaggio nel patrimonio storico e culturale della regione ... Scrive intoscana.it

Ponte dell’Immacolata, 5 oasi italiane mozzafiato dove il Natale sembra una favola: tra luci e natura incontaminata - Iniziare a respirare e vivere l'aria natalizia: le 5 mete italiane perfette per il Ponte dell'Immacolata tra relax e divertimento. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Immacolata Toscana Trentino